Производители заявили о значительном снижении цен на свинину в России

Оптовые цены на свинину в России резко снизились. Об этом заявил второй крупнейший производитель данного продукта в стране – группа «Черкизово». Из отчета компании следует, что, в октябре 2019 года 1 кг свинины стоил 86,6 руб., что на 14% меньше, чем годом ранее.

По словам генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, снижение цен произошло и у других крупных производителей. Он рассказал, что в опте цена упала на 7-8% по сравнению с прошлым годом, и в среднем по году она не превысит 100 руб. за 1 кг в живом весе (с учетом НДС), тогда как год назад она составляла 108 руб.

У компании «Русагро», которая входит в тройку лидеров, свинина подешевела за третий квартал 2019 года на 23% в живом весе, за девять месяцев – на 14%. Крупнейший производитель свинины – «Мираторг» – информацию о стоимости своей продукции не раскрывает, в компании отказались уточнить динамику цен, отмечает РБК.

По данным Минсельхоза на 7 ноября, свиные полутуши подешевели к сопоставимому периоду прошлого года на 8,6%, до 144,9 тыс. руб. за тонну, а цена на свинину в живом весе осталась на уровне прошлого года – 102,3 тыс. руб. за тонну.

Розничные цены на свинину также пошли вниз, свидетельствуют данные Росстата. Так, в октябре 2019 года 1 кг свиного мяса на кости стоил в магазинах 269,4 руб., что на 2,9 руб. (или почти 1%) меньше, чем годом ранее. Бескостная свинина подешевела почти на 5 руб. (или также 1%), до 361 руб. за 1 кг.

При этом стоимость других видов мяса в России растет. Например, 1 кг говядины в октябре подорожал почти на 6%, до 345,9 руб. за 1 кг мяса на кости, 1 кг курятины – на 1%, до 144,7 руб. за 1 кг.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.11.19

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