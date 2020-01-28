Эксперты предрекли рост цен на мясную и молочную продукцию в России

В текущем году стоимость мясной и молочной продукция может увеличиться на 12%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Аналитического центра при правительстве РФ. По мнению экспертов, рост цен на продукцию животноводства будет вызван увеличением стоимости кормового сырья, газа, электроэнергии, а также услуг, которые необходимы для производства.

Издание также указывает и на другие факторы увеличения стоимости конечной мясной и молочной продукции. Так, например, свою роль сыграет обязательная электронная ветеринарная сертификация в системе «Меркурий». Помимо этого, с 1 июня все производители будут обязаны маркировать свою молочную продукцию, что также скажется на ценообразовании.

Аналитики при правительстве также предрекли рост цен на кондитерскую продукцию, мороженное и чипсы на 5-7%. Он будет вызван серьезным повышением стоимости пальмового масла. Кроме того, на столько же подорожает гречка, что объясняется сокращением площади посевов этого травянистого растения.

Как писал «Новый День», в 2019 году было зафиксировано значительное снижение цен на свинину и продукты из нее. Так из отчета второго крупнейшего производителя данного продукта в стране – группы «Черкизово» – следует, что в октябре 1 кг свинины стоил 86,6 руб., что на 14% меньше, чем годом ранее.

По словам генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, снижение цен произошло и у других крупных производителей. Он рассказал, что в опте цена упала на 7-8% по сравнению с прошлым годом, и в среднем по году она не превысит 100 руб. за 1 кг в живом весе (с учетом НДС), тогда как год назад она составляла 108 руб.

У компании «Русагро», которая входит в тройку лидеров, свинина подешевела за третий квартал 2019 года на 23% в живом весе, за девять месяцев – на 14%. Крупнейший производитель свинины – «Мираторг» – информацию о стоимости своей продукции не раскрывает, в компании отказались уточнить динамику цен.

По данным Минсельхоза на 7 ноября, свиные полутуши подешевели к сопоставимому периоду прошлого года на 8,6%, до 144,9 тыс. руб. за тонну, а цена на свинину в живом весе осталась на уровне прошлого года – 102,3 тыс. руб. за тонну.

При этом стоимость других видов мяса в России растет. Показывала рост. Например, 1 кг говядины в октябре подорожал почти на 6%, до 345,9 руб. за 1 кг мяса на кости, 1 кг курятины – на 1%, до 144,7 руб. за 1 кг.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 28.01.20

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