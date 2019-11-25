«Бессмысленный шаг, цены вырастут»: Минпромторгу предложили отложить маркировку бытовой техники

В России могут вырасти цены на бытовую технику из-за введения маркировки на технически сложные товары. С таким предупреждением выступили в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), сообщают «Известия». Напомним, что с декабря 2019 года вступает в силу обязательная маркировка фотокамер, фотовспышек и ламп-вспышек, а с лета 2020 года – остальных видов электроники и бытовой техники. Таким образом, власти рассчитывают сократить объемы контрафактной продукции, защитить граждан от фальсификата и повысить налоговые и таможенные сборы.

Директор по связям с общественностью РАТЭК Антон Гуськов счел внедрение маркировки бытовой техники и электроники неоправданным. По его словам, никто не подделывает холодильники и телевизоры, поскольку «это экономически невыгодно» и довольно сложно. Шубы, к примеру, подделать легче, поэтому «и маркировать их логичнее», указал представитель отрасли. Кроме того, добавил Гуськов, вся продукция этого сегмента имеет серийные номера, которые позволяют ее идентифицировать и проследить путь от производителя до прилавка. «Маркировка бытовой техники и электроники может сделать продукцию дороже для потребителей и не дать при этом никаких новых возможностей производителям и государству», – заключил эксперт.

В свою очередь, общественная организация «Деловая Россия» обратилась с письмом к министру промышленности и торговли Денису Мантурову, в котором предложила отложить внедрение маркировки технически сложных товаров до 2024 года. Бизнес считает, что маркировка внедряется бессистемно, поэтому нужна выработка единых критериев, которые помогут определить целесообразность маркировки и будут основаны на результатах исследований. По мнению «Деловой России», маркировку распространяют на ту продукцию, где степень проникновения фальсификата низкая. Как заявил председатель комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров, сделать копию технически сложного предмета, например холодильника, не только трудно, но и просто нерентабельно, поэтому такие виды товаров необходимо маркировать в последнюю очередь.

В Минпромторге отметили, что выбор товаров для маркировки определяется «картой потребностей» государства, граждан и бизнеса. В настоящее время идет разработка предложений по расширению перечня таких товаров, а маркировка будет распространяться на наиболее чувствительную к контрафакту продукцию. Кроме того, министерство уже приступило к разработке методик и критериев оценки новых групп товаров с участием бизнеса.

Сейчас в России введена обязательная маркировка изделий из натурального меха, табачной продукции и лекарственных препаратов, относящихся к программе высокозатратных нозологий. С 1 июля стартовала маркировка обуви. С 1 декабря вместе с фотоаппаратами обязательной маркировке будут подлежать духи, автомобильные шины, постельное белье и некоторые предметы одежды – блузки и верхняя одежда (пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки). С 1 января 2020 года планируется включить в перечень все лекарства, с лета будущего года – молочную продукцию. С 2024 года должна заработать единая система маркировки товаров.

Как сообщал «Новый День», в середине ноября против введения обязательной маркировки продукции взбунтовались молочники. Согласно распоряжению правительства, обязательная маркировка отдельных видов молочной продукции должна быть введена 1 июня 2020 года. Однако Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») назвал недопустимым введение обязательной маркировки до проведения оценки целесообразности ее применения для этой категории продукции. В организации предупредили, что новшество обернется огромными затратами для производителей и ростом цен для конечных потребителей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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