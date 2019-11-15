Правительство РФ провоцирует молочный кризис: отрасль «встает на дыбы»

Российской молочной отрасли угрожает кризис, который обернется огромными затратами для производителей и ростом цен для конечных потребителей. Как передает корреспондент РИА «Новый День», Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») назвал недопустимым введение обязательной маркировки молочных продуктов, распоряжение о котором сегодня опубликовано на официальном сайте правительства РФ.

Согласно распоряжению кабинета министров, обязательная маркировка отдельных видов молочной продукции должна быть введена 1 июня 2020 года. Минпромторгу России поручено при разработке правил предусмотреть, что ввод в оборот такой продукции без нанесения средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке, а также оборот и вывод из оборота отдельных видов молочной продукции, не маркированных средствами идентификации, допускается до 1 декабря 2020 года. «Это позволит обеспечить организациям отрасли плавный переход к новой вводимой системе маркировки продукции и минимизировать риски негативных последствий такого перехода на товарном рынке и в сфере обмена данными», – говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Пресс-служба Минсельхоза РФ сегодня уточнила, что совместно с Минпромторгом уже утверждены рекомендации к эксперименту по маркировке молочной продукции. «Действующая система электронной ветеринарной сертификации «Меркурий» контролирует процесс производства и обращения животноводческого сырья и продукции, предотвращает оборот фальсифицированной и контрафактной продукции, тем самым обеспечивая биологическую безопасность продуктов питания. Маркировка молочной продукции может дополнить эту систему, повысив уровень прослеживаемости от производителя до прилавка. Уверен, данный эксперимент позволит эффективно интегрировать обе системы с учетом интересов бизнеса и конечного потребителя», – цитирует пресс-служба слова министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров со своей стороны уточнил, что «документ закрепляет основы и порядок маркировки молочной продукции, в том числе и способы взаимодействия участников эксперимента с информационными системами – ГИС Маркировка и ФГИС «Меркурий». «Кроме того, в методических рекомендациях содержатся описание нескольких вариантов интеграции обеих систем с учетом технических возможностей участников оборота молочной продукции. Интеграция двух систем позволяет минимизировать издержки бизнес-сообщества, которое сможет осуществлять работу в режиме «единого окна», а также реализовать сквозную прослеживаемость молочной продукции «от фермы до прилавка», что даст потребителю уверенность в легальности товара», – сказал Мантуров.

Как уточнили в Минсельхозе РФ, в эксперименте по маркировке участвуют переработчики молока, производители сливок, йогуртов и кефиров, молочных сывороток, сыров и творога, сливочного масла, мороженого и некоторых других видов молочной продукции. «Поиск оптимальных решений по оптимизации систем прослеживаемости ведётся совместно с бизнес-сообществом, в том числе с малым бизнесом и несетевой торговлей, поэтому методические рекомендации могут быть доработаны в ходе проведения эксперимента», – подчеркивается в сообщении министерства.

Между тем, Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») выступил с жесткой критикой этого решения и назвал недопустимым введение обязательной маркировки молочных продуктов до проведения оценки целесообразности ее применения для этой категории продукции.

«Такая мера, как введение обязательной маркировки всех категорий молочных продуктов, имеет серьезное экономическое влияние на участников рынка и требует от бизнеса огромных затрат. При внесении подобных изменений, затрагивающих всех участников индустрии, государством предусмотрено проведение оценки регулирующего воздействия. Однако решение о введении маркировки в отрасли было принято в форме Распоряжения Правительства, чтобы избежать такой процедуры», – подчеркивается в заявлении молочного союза.

В «Союзмолоко» обратили внимание, что все предложения бизнес-сообщества, ранее внесенные в проект рекомендаций, из итоговой версии были исключены. «Предложенные в методических рекомендациях варианты интеграции системы маркировки кодами data-matrix и ФГИС «Меркурий» не позволят бизнесу избежать дополнительных затрат, что является главной целью самой интеграции. При этом подписанный документ в целом не подразумевает, что затраты бизнеса будут сопоставлены с полученной от введения маркировки молочной продукции выгодой, таким образом экономическая целесообразность введения системы оценена вообще не будет. Необходимость проведения такого анализа закреплена правовыми актами Российской Федерации и Евразийского экономического союза, но все они были проигнорированы», – констатировали в отраслевом объединении.

При этом «Союзмолоко» отмечает, что в заявленном оператором эксперименте не принимают участие крупнейшие российские предприятия, а список участников держится в строжайшем секрете от общественности, а надежность результатов такого эксперимента вызывает серьезные сомнения. «У отрасли вызывает недоумение, почему столь небрежный и поспешный подход к введению маркировки был выбран именно для молочной промышленности, – подчеркнул генеральный директор «Союзмолоко» Артем Белов. – Молочная отрасль является одной из самых сложных отраслей в производстве и логистике, с короткими сроками годности продукта, сотнями форматов упаковки и более чем двумя тысячами заводов, которые не в состоянии переоснастить производство и перестроить процессы ни в срок до 1 июня, ни до 1 декабря 2020 года».

В заявлении также обращается внимание, что «Союзмолоко» неоднократно подчеркивал – «нововведение потребует 25 млрд рублей капитальных затрат на покупку оборудования для нанесения маркировки, а также ежегодных затрат на покупку кода для каждой упаковки продукции в 20 млрд рублей без НДС. При этом доля контрафактной продукции (произведенной с нарушением прав на интеллектуальную собственность, в том числе торговую марку) на молочном рынке составляет 0,01% или несколько сотен миллионов рублей. В то же время со стороны оператора системы ни разу не были представлены расчеты по комплексным затратам и потенциальной выгоде государства».

«Таким образом решение о многомиллиардных затратах для тысяч предприятий молочной отрасли принималось без учета мнения бизнеса и с нарушением законодательных норм. По мнению «Союзмолоко», введение обязательной маркировки является избыточной, затратной и неэффективной мерой, задачи которой уже решаются введенной в 2019 году для всей отрасли системой «Меркурий». Такие действия противоречат не только проводимой государством политики «регуляторной гильотины» и «трансформации делового климата», но и препятствуют достижению отраслью стратегической задачи самообеспечения и выхода на внешние рынки», – подчеркивается также в заявлении отраслевого союза.

Стоит отметить, что ранее заместитель руководителя Россельхознадзора Николай Власов предупреждал, что «молочка» в России может подорожать из-за введения ее обязательной маркировки. Чиновник назвал «самой большой проблемой» технологическую неотработанность процесса нанесения маркировки на упаковку молочной продукции и «достаточно высокую» стоимость оборудования для маркировки».

«Мы ожидаем, что если будет принято решение о введении обязательной маркировки молочной продукции, то – рынок есть рынок – цена подскочит сразу же», – отметил Власов и предупредил об угрозе разорения многих молокоперерабатывающих предприятий, «если цены на молочную продукцию останутся прежними».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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