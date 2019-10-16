«Рынок есть рынок – цена подскочит сразу же», – Россельхознадзор предупредил о подорожании «молочки»

«Молочка» в России может подорожать из-за введения ее обязательной маркировки. Такое заявление сделал замруководителя Россельхознадзора Николай Власов на совещания в Совете Федерации по теме государственного ветеринарного надзора в стране.

Чиновник назвал «самой большой проблемой» технологическую неотработанность процесса нанесения маркировки на упаковку молочной продукции и «достаточно высокую» стоимость оборудования для маркировки».

«Мы ожидаем, что если будет принято решение о введении обязательной маркировки молочной продукции, то – рынок есть рынок – цена подскочит сразу же», – цитирует Власова RNS.

В то же время он предупредил об угрозе разорения многих молокоперерабатывающих предприятий, «если цены на молочную продукцию останутся прежними». Чтобы предотвратить подобное развитие событий, правительство «должно решить, как компенсировать» потери молочникам, полагает Власов. «Если будет введена маркировка и цены останутся на все теми же, которые сейчас, то это означает немедленное разорение огромного количества молокопереработчиков, мелкие просто не потянут», – указал он.

Ранее глава правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года эксперимента по маркировке отдельных видов молочной продукции для борьбы с фальсификацией, ввозом контрафактных товаров, а также для повышения собираемости таможенных и налоговых платежей. В ходе эксперимента цифровой двухмерный код будет наноситься на отдельные категории продуктов, среди которых молоко, сливки, сгущенка, йогурт, кефир, сливочное масло, мороженое, сыры и творог, сообщало РИА «Новости» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий, оператора государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке.

Представители компаний розничной торговли допустили рост стоимости молочных продуктов из-за внедрения сразу двух систем прослеживаемости товаров – маркировки молочной продукции и электронной ветеринарной сертификации. Надо отметить, что молочная продукция будет включена в систему электронной ветеринарной сертификации уже с 1 ноября 2019 года.

В Минпромторге и Федеральной антимонопольной службе, наоборот, полагают, что связь между возможным ростом себестоимости из-за двойной системы госконтроля и цифрой на ценнике в магазине отсутствует, отмечали «Известия». В правительстве прорабатывают вопрос интеграции систем. Такой контроль не может стать причиной роста цен, убеждены в министерстве.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.10.19

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