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Среда, 4 декабря 2019, 13:08 мск

Новости Экономика

В России упали продажи алкоголя

У россиян изменились предпочтения в выборе алкогольных напитков, а продажи такой продукции в целом значительно снизились. Согласно предоставленной платформами фискальных данных «Такском» информации, в России снизилась популярность вина, водки, медовухи и пива, а коньяк и виски стали покупать чуть чаще, передает RT.

Всего было проанализировано более 17 млрд кассовых чеков. Так, с июля по октябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года значительно упали продажи вина. Этот вид напитка россияне покупали на 20% реже. Водка тоже потеряла в популярности, но не столь значительно. Продажи этого горячительного снизились на 10%.

Компания «Платформа ОФД» в свою очередь сообщила, что по результатам обработки данных 900 тыс. кассовых аппаратов, за указанный период произошло снижение продаж пива на 4%, а медовухи – на 14%.

На фоне общего снижения спроса на алкогольную продукцию, эксперты констатировали незначительный рост продаж коньяка и виски (от 1 до 3%), а также алкогольных энергетиков (7%).

Москва, Иван Гридин

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