Виноделы назвали новый закон убийственным для российского игристого вина

Производство игристых вин в России может значительно снизиться из-за закона о виноградарстве и виноделии, уверены руководители крупнейших производители данных сортов вин в стране – президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и генеральный директор «Игристых вин» Юрий Дудко.

В частности, новый закон ударит прежде всего по производству игристых вин, так как в стране не хватает собственных виноматериалов, пояснил Юрий Дудко. «Абрау-Дюрсо» изготавливает около 60% вин из импортных виноматериалов, а у «Игристых вин» продукция состоит почти на 100% из завозного сырья, пишут «Ведомости».

Запрет на использование зарубежных виноматериалов ударит по производству игристого вина в два-три раза, уверен президент Союза виноградарей и виноделов Леонид Попович. По словам представителя объединения крупнейших розничных сетей АКОРТ Илья Власенко в свою очередь считает, что в результате принятых решений спрос на отечественное шампанской действительно может упасть.

Напомним, Госдума приняла закон о виноградарстве и виноделии в целях регулирования отрасли, несмотря на предложенные более чем 180 поправок и замечаний, поступивших от представителей власти и участников рынка.

Эксперты полагают, что теперь законотворцам предстоит вносить множество поправок в ими же принятый закон, который в частности запрещает импорт виноматериалов. В противном случае он сильно ударит по такому бренду, как «Лев Голицын» вплоть до его ухода с рынка, а «Абрау-Дюрсо» рискует перейти в категорию винных напитков.

Москва, Иван Гридин

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