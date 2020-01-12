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Воскресенье, 12 января 2020, 18:30 мск

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Низкий урожай ржи подстегнет цены на черный хлеб

Эксперты прогнозируют рост цен на изделия из ржаной муки. Подорожание уже ощутили участники оптового рынка, а в 2020 году по цепочке вырастет стоимость и в розничных магазинах. Всему виной исторически низкие запасы и плохой урожай ржи.

По данным Минсельхоза РФ, урожай ржи в России в 2019 году стал минимальным более чем за полвека. «Снижение посевных площадей связано с уменьшением внутреннего спроса. Рост отечественного производства зерновых с начала нулевых годов обеспечивался экспортным спросом. Здесь рожь проиграла конкуренцию пшенице за посевные площади», – указывают эксперты. Посевные площади ржи снижались в течение всей постсоветской истории России: так, в 2019 году они упали в 9,4 раза по сравнению с уровнем 1990 года.

По оценке Росстата, валовый сбор в прошлом году составил 1,429 млн тонн, передает РИА «Новости». Снижение объемов урожая подстегнуло стоимость цен производителей – в ноябре стоимость ржи выросла на 43%, до 8942 рублей за тонну, а цена закупки ржи переработчиками – на 44%, до 12 665 рублей за тонну.

По словам экспертов, в скором будущем цены предложения на рожь будут расти при снижении объемов торговли. Вероятно, сдержать резкий скачок стоимости поможет ограничение спроса, например, за счет поставок ржаной муки из Белоруссии и замены ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.

В структуре закупочной цены хлеба сырье и материалы занимают 41,3%, тарифы ЖКХ – 12,2%. В структуре розничной цены 62% приходится на затраты производителя, 35% – на торговую наценку, сообщили в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК). За 2019 год потребительские цены на хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки, по данным Росстата, выросли на 5,8% (с 48,6 рубля до 51,4 рубля за килограмм). В РОСПиК считают, что повышение стоимости хлеба и хлебобулочных изделий из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки в 2020 году составит 6,5 – 7%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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