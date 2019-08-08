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Четверг, 8 августа 2019, 12:19 мск

Новости Экономика

В России резко подскочили цены на черный хлеб

Росстат зафиксировал резкий рост цен стоимости хлеба. Больше всего подорожали изделия из ржаной муки. Сказывается на стоимости хлебобулочных изделий не только возросшая себестоимость сырья, но и увеличение расходов на автомобильное топливо.

По данным Росстата, за первые семь месяцев 2019 года стоимость хлеба и хлебобулочных изделий выросла на 7,7% к аналогичному периоду 2018 года. При этом индекс потребительских цен (один из показателей, характеризующих уровень инфляции) в июле 2019-го составил 4,6% (за семь месяцев – 5%), передает РБК.

Отдельные виды хлеба растут в цене быстрее других. Так хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки подорожал больше всего – в июне 2019-го он стоил 50,54 рубля за килограмм – на 9,6% больше, чем в июне прошлого года. Белый хлеб вырос в цене на 8,3% – до 75,87 рубля за килограмм. Серый хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов подорожали на 7,4% – до 49,96 рубля за килограмм.

Таким образом, цены на хлеб выросли до максимального уровня с 2009 года. В Минсельхозе согласны с тем, что стоимость хлебобулочных изделий выросла, но уверили, что рост «примерно соответствует показателю годовой инфляции».

Крупные торговые сети подтверждают подорожание хлеба. В первую очередь это связано с ростом оптовых цен на пшеничную муку на 30%. Стоимость муки растет из-за цен на зерно, на которые в свою очередь влияет в том числе топливо, указывают игроки розничного рынка.

При этом цены на хлеб продолжают расти. По словам источников издания на рынке продовольственной розницы, с января по август 2019 года цены на хлеб и хлебобулочные изделия в России выросли в среднем на 9-9,4%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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