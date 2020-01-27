В России подскочили цены на йод

За прошлый год в России стоимость йода выросла почти на треть. По словам экспертов, причин для этого может быть несколько: введение обязательной маркировки, дефицит товара на рынке и увеличение спроса на йодированную соль.

По данным Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), в декабре 2019 года цена пузырька йода объемом 10 мл выросла на 29% относительно того же периода годом ранее, пишут «Известия». Стоимость отельных марок подскочила сразу на 64%. Это в несколько раз выше официальной инфляции. Причем, за 10 лет, исключая последнее подорожание, годовые колебания цены на йод не превышали 13%.

В Федеральной антимонопольной службе напомнили, что йод не входит в перечень жизненно важных и необходимых лекарственных препаратов. Цены на него не подлежат государственному регулированию и формируются рыночными механизмами. Пока жалоб или обращений, связанных с подорожанием йода, от граждан не поступало.

Эксперты объясняют рост цен дефицитом товара на рынке. Популярный антисептик сегодня производит очень мало предприятий, рассказал руководитель Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев. Так в прошлом году началась процедура банкротства Троицкого йодного завода.

«Также многие лекарства прибавили в цене из-за введения маркировки, что дало в среднем плюс два с половиной рубля к пачке. Для дешевых препаратов это приличный показатель в процентном отношении», – добавил Дмитриев.

Кроме того, подстегнуть цены на йод может принятие нормы об обязательном йодировании пищевой соли, как во многих странах Европы и Средней Азии. Впрочем, сами производители не заинтересованы в росте стоимости, так как велик риск, что покупатели начнут отдавать предпочтение другим антисептикам.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.01.20

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