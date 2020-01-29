На российских предприятиях появились «кассы взаимопомощи», как в СССР

В Россию вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи», когда сотрудники сдают часть зарплаты в фонд, из которого выделяется помощь коллегам, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. К этому привело сокращение доходов населения, заявил в интервью «Ленте.ру» профессор ВШЭ, научный руководитель фонда поддержки социальных исследований «Хамовники» Симон Кордонский.

«Среди тех, кто «ходит на работу», опять появились кассы взаимопомощи, – сказал он. – С каждой получки люди сдают какую-то часть своей зарплаты в общую кассу. И либо по очереди, либо в случае чрезвычайной ситуации члену коллектива выплачивается некая сумма».

По словам эксперта, около 40% всего трудоспособного населения России уходят от отношений с государством, стараясь работать за наличные, уходят от налогов и не платят страховые взносы. «Речь о трудоспособных гражданах. Где-то примерно 30 из 70 миллионов полностью или частично не платят в госфонды. Формы разные: гаражники, промысловики, владельцы личных подсобных хозяйств», – указал Кордонский.

Уход в тень был спровоцирован действиями властей, считает профессор. Например, после внедрения разных регуляторных инноваций в России закрылось порядка 400 тысяч малых предприятий. Однако сотрудники этих предприятий никуда не устроились, значит, они продолжают работать, но уже за наличные.

Чтобы поднять свой уровень жизни, россияне научились постоянно брать кредиты в официальных и неофициальных микрофинансовых организациях. При этом ужесточение правил для таких фирм не решит проблему. «Прихлопнут микрокредитование – потребность в финансовых ресурсах не исчезнет, появятся черные подпольные кассы, например», – заключил Кордонский.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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