Вклады не застрахованы: московский банк лишился лицензии

ЦБ РФ лишил лицензии Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк «Апабанк». Кредитная организация не является участником системы страхования вкладов.

По данным регулятора, «Апабанк», занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества. Таким образом руководство организации скрывало настоящее финансовое положение. Выявлено снижение (более 40%) капитала банка, что является реальной угрозой интересам его кредиторов. Более 70% кредитного портфеля «Апабанка» представлено проблемными ссудами.

Кроме того, «Апабанк» нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. К организации неоднократно применялись различные меры, сообщили в пресс-службе регулятора.

Отмечается, что «Апабанк» не является участником системы страхования вкладов. В результате клиенты банка не могут рассчитывать на страховое возмещение по своим депозитам.

По величине активов кредитная организация занимала 369 место в банковской системе Российской Федерации.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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