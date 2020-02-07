Аналитики назвали регионы РФ с самой дорогой и дешевой водкой

По данным на январь средняя цена 0,5 л водки в России составила 294 рубля. Увеличение стоимости данного горячительного за год – 3,2%. Об этом свидетельствуют данные исследования IT-компании «Эвотор».

Дороже всего водка обходится жителям Чукотки и Якутии. В Анадыре за бутылку 0,5 литра они отдают 461 рубль (рост цены на 4,4%), и в Якутске – 458 рублей (+6,2%). Наибольший рост за год цены показали в Севастополе. Там водка подорожала на 18%, до 299 рублей. Волгоградская и Ивановские области также отличились. Там водка подорожала на 17% до 326 рублей и 15,5% до 301 рубля, соответственно.

В Москве водка подорожала на 3,6%, а в Петербурге на 6%, до 343 и 319 рублей соответственно, отмечают РИА «Новости». По наименьшей цене водку можно приобрести в Удмуртии. Там средняя стоимость бутылки составляет 241 рубль. В Мордовии цены на водку также не высоки. За бутылку горячительного придется отдать 253 рубля. В Вологодской области и Пермском крае водка стоит 259 и 264 рубля, соответственно.

Есть факты снижения стоимости данного напитка. Так водка подешевела в Забайкалье, Ненецком АО, в Оренбургской и Калининградской областях, в Республике Алтай. «Больше всего в алкогольных магазинах тратят москвичи – 498 рублей. Высокий средний чек также в Коми – 398 рублей. Меньше всего оставляют денег жители Челябинской области – 259 рублей, Марий Эл – 217 рублей», – рассказали эксперты.

Накануне Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составил рейтинг регионов по объему потребляемой водки в 2019 году. Как писал «Новый День», в пятерку лидеров вошли Сахалинская и Магаданская области, Коми, Чукотка и Карелия.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.02.20

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