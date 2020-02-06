российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 6 февраля 2020, 10:36 мск

Новости Здоровье

Новости, Кратко, Популярное

ЦИФРРА назвал регионы-лидеры по потреблению водки

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составил рейтинг регионов по объему потребляемой водки в 2019 году. В пятерку лидеров вошли Сахалинская и Магаданская области, Коми, Чукотка и Карелия.

По словам руководителя ЦИФРРА Вадима Дробиза, за прошлый год объем потребления водки на душу населения в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Карелии снизился на 2%, а в Коми и на Чукотке, напротив, вырос – на 1% и 3% соответственно. Он отметил, что в этих регионах довольно высокие зарплаты, которые позволяют населению покупать легальный алкоголь, пишут «Известия».

Дробиз отметил, что заслуга попадания в рейтинг наиболее пьющих регионов принадлежит преимущественно мужчинам, в том числе тем, кто приезжает работать в эти субъекты федерации вахтовым методом. Он также добавил, что на популярности водки сказывается холодный климат этих регионов.

По итогам 2018 года на первом месте по потреблению водки оказался Ненецкий автономный округ (28,6 л на человека в год). На втором месте оказалась Сахалинской области (28,3 л), следом за ней – Магаданская (28,3 л). На четвертой позиции – Московская область, где потребление водки достигло 25,8 л в год. На пятом месте – Карелия (25,6 л).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.02.20

Не хотят работать из-за бешеных нагрузок и низких зарплат: Росстат подсчитал дефицит врачей в регионах. / Губернатор Шумков пообещал ремонт больнице, главврач которой радовался критике в соцсетях. / Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло вдвое. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Алкоголь

Нарколог назвал самый вредный алкогольный напиток

Роскачество сравнило коробочное и бутилированное вино из российских магазинов

Россия отвоевала право на бренд водки Stolichnaya в странах Бенелюкса

В Омской области произошло массовое смертельное отравление метанолом

В России пьяных правонарушителей хотят лечить принудительно

Экспорт алкоголя из РФ вырос почти в 15 раз

Кровотечения, провалы в памяти и гипогликемическая кома: нарколог рассказал о рисках приема таблеток и алкоголя

Вегетарианцы страдают более тяжелым похмельем

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Северо-Запад, Поволжье, Здоровье, Общество, Россия, Экономика, Алкоголь,