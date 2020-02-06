ЦИФРРА назвал регионы-лидеры по потреблению водки

Центр исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составил рейтинг регионов по объему потребляемой водки в 2019 году. В пятерку лидеров вошли Сахалинская и Магаданская области, Коми, Чукотка и Карелия.

По словам руководителя ЦИФРРА Вадима Дробиза, за прошлый год объем потребления водки на душу населения в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Карелии снизился на 2%, а в Коми и на Чукотке, напротив, вырос – на 1% и 3% соответственно. Он отметил, что в этих регионах довольно высокие зарплаты, которые позволяют населению покупать легальный алкоголь, пишут «Известия».

Дробиз отметил, что заслуга попадания в рейтинг наиболее пьющих регионов принадлежит преимущественно мужчинам, в том числе тем, кто приезжает работать в эти субъекты федерации вахтовым методом. Он также добавил, что на популярности водки сказывается холодный климат этих регионов.

По итогам 2018 года на первом месте по потреблению водки оказался Ненецкий автономный округ (28,6 л на человека в год). На втором месте оказалась Сахалинской области (28,3 л), следом за ней – Магаданская (28,3 л). На четвертой позиции – Московская область, где потребление водки достигло 25,8 л в год. На пятом месте – Карелия (25,6 л).

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 06.02.20

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