Цены на обувь в России могут подскочить из-за введения маркировки

Маркетологи предупредили о росте цен на обувь после вступления в силу требования об обязательной маркировке с 1 марта 2020 года. Нововведение скажется на всей цепочке бизнес-процесса, что повлечет расходы производителей и продавцов. Кроме того, может вырасти доля нелегальных продаж.

Продажа немаркированной обуви с 1 марта текущего года станет административным правонарушением. По статье 15.12 КоАП РФ за это полагается конфискация товара и штраф в размере до 300 тысяч рублей. «Введение маркировки потребует значительных изменений в бизнес-процессах по всей логистической цепи от завода до прилавка, что приведет к росту цен», – рассказала аналитик рынка потребительских товаров группы InvestPoint Юлия Артемьева «Росбалту».

По ее словам, маркировка – серьезный стимул к обелению рынка, однако моментального внедрения системы в регионах ждать не стоит, основательно подготовились к регистрации лишь предприниматели в крупных городах. Важно контролировать соблюдение закона, в противном случае, «серый» сектор может перейти в «черный», подчеркнула эксперт.

Тем, кто торгует обувью нелегально, в обход онлайн-касс, придется либо закрыться, либо переориентироваться на другой товар, либо работать законно по новым правилам. «Доля контрафакта, которая сейчас составляет до 30%, постепенно снизится, что пойдет на пользу и потребителю, и легальным производителям», – считает руководитель направления маркировки OFD.ru Станислав Позарков.

Впрочем, есть и другое мнение. По словам директора по маркировке ИТ-компании «Эвотор» Вячеслава Предыбайло, введение маркировки на меховые изделия практически не сказалось на стоимости шуб. При этом количество товара в легальном обороте выросло в пять раз, из теневого сектора вышло 20% предпринимателей.

Москва, Зоя Осколкова

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