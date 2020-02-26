Новак поделился прогнозами о спросе на нефть

Потребность в нефти сохранится в ближайшие 20 лет, несмотря на снижение темпов роста потребления и спроса на нее. Такие прогнозы министр энергетики России Александр Новак озвучил в программе «Право на справедливость» на Первом канале.

По его словам, увеличение числа электромобилей на дорогах и растущий к ним интерес автолюбителей вовсе не свидетельствуют об отказе от использования углеводородов, поскольку для зарядки аккумуляторов необходимо электричество. «Либо это газ, либо уголь, либо возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, гидрогенерация», – отметил министр.

Ранее Новак сообщил, что в России сформированы коммерчески извлекаемые запасы нефти и газа на 30 и 100 лет соответственно. По его словам, на сегодняшний день доля углеводородов в мировом энергобалансе составляет 85%, но уже через 15 лет она снизится до 75%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.02.20

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