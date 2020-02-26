российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 26 февраля 2020, 08:51 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Новак поделился прогнозами о спросе на нефть

Фото: пресс-служба Кремля

Потребность в нефти сохранится в ближайшие 20 лет, несмотря на снижение темпов роста потребления и спроса на нее. Такие прогнозы министр энергетики России Александр Новак озвучил в программе «Право на справедливость» на Первом канале.

По его словам, увеличение числа электромобилей на дорогах и растущий к ним интерес автолюбителей вовсе не свидетельствуют об отказе от использования углеводородов, поскольку для зарядки аккумуляторов необходимо электричество. «Либо это газ, либо уголь, либо возобновляемые источники энергии: ветер, солнце, гидрогенерация», – отметил министр.

Ранее Новак сообщил, что в России сформированы коммерчески извлекаемые запасы нефти и газа на 30 и 100 лет соответственно. По его словам, на сегодняшний день доля углеводородов в мировом энергобалансе составляет 85%, но уже через 15 лет она снизится до 75%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.02.20

Биткоины, круизы и 3D-принтеры для домов: мошенники находят новые уловки для создания финансовых пирамид. / Глава Минстроя РФ пообещал разобраться с нарушениями по оплате общедомовых нужд. / В Крыму сорвали очередной проект ФЦП, находившийся на личном контроле Аксенова. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

США готовы сделать из Черногории свой газовый центр

Россия опередила Мексику по поставкам нефти в США

Минэнерго США заявило о возможном подорожании нефти до $183 за баррель

Лукашенко указал пересмотреть газовые договоренности с Россией

США «отсрочили» запуск «Северного потока – 2» на два года

Война за Арктику. Расклад интересов и проблем северного региона

МИД Австрии ответил США по вопросу поставок газа в ЕС

В Совфеде оценили политическую значимость запуска «Турецкого потока»

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Россия, Экономика, Нефтедобыча, Нефть и газ, Цены на нефть,