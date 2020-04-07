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Вторник, 7 апреля 2020, 08:14 мск

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Россия вводит запрет на импорт дешевого бензина из-за границы

Российское правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в страну, чтобы не допустить на внутренний рынок дешевый иностранный бензин, сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников.

По данным издания, инициатором меры выступило Минэнерго. Она нашла поддержку в лице вице-премьера Юрия Борисовв, который курирует в правительстве вопросы топливно-энергетического сектора. Агентство сообщает, что ограничения вступят в силу в ближайшее врем: сначала соответствующее требование будет выдвинуто компаниям, а затем норму закрепят законодательно. Ограничения, вероятно, будут действовать до осени, так как по оценкам Минэнерго, цены на нефть останутся на низком уровне.

Как писал «Новый День», 6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении объемов добычи нефти. В результате с 1 апреля были сняты все ограничения, что вызвало обвал цен на «черное золото» на мировом рынке, который наложился на резкое глобальное падение спроса из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

На сегодняшний день из-за обвала цен на нефть бензин в Европе оказался дешевле, чем в России. Однако российские нефтяные компании не могут снизить цены на внутреннем рынке из-за выплат по демпфирующему механизму.

Москва, Иван Гридин

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