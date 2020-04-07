Россиян ждет заметный рост цен на продукты, предупредил «Руспродсоюз»

Крупнейшие поставщики продовольствия известили торговые сети о планах повысить цены на некоторые товары. Стоимость продуктов в зависимости от категории может повыситься на 5-20% уже в ближайшие две недели. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на «Руспродсоюз». В списке товаров, которым грозит подорожание, значатся кофе, чай, консервы, макаронные и хлебобулочные изделия, рыба и специи.

По словам исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова, себестоимость этих товаров выросла из-за валютных скачков и ограничений, с которыми сталкивается бизнес из-за пандемии коронавируса.

Ритейлерам предложено поднимать цены постепенно – в два этапа. Как отметил глава «Руспродсоюза», все предложения поставщиков уже прошли проверку Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Он добавил, что самый значительный рост цен – на 20% – предложен для кофе, чая и какао и консервированной продукции, поскольку данные товары в основном ввозятся в Россию из-за рубежа и их цена выросла пропорционально курсу доллара. Производители макаронных изделий, в свою очередь, предлагают увеличить закупочную стоимость на 5-15%

В Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что торговые сети пытаются сдерживать подорожание продуктов. Однако, как отметил руководитель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов, если все поставщики поднимут цены на свою продукцию, ритейлеры вынуждены также их повысить.

По оценке Минсельхоза, на данный момент на продовольственном рынке складывается стабильная ситуация. В ведомстве при этом допустили влияние волатильности рубля на стоимость импортной продукции из новых поставок. В то же время в министерстве указали, что инициированное производителями и поставщиками повышение цен на отечественное продовольствие «требует отдельного внимания ФАС». В антимонопольном ведомстве ситуацию пока не комментируют.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.04.20

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