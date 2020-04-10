Юристы прогнозируют дробление крупного бизнеса на малый ради льгот

Большинство объявленных правительством РФ антикризисных мер распространяется только на малые и средние предприятия (МСП). Недобросовестные бизнесмены попытаются воспользоваться господдержкой в связи с пандемией коронавируса и подогнать свои предприятия под критерии МСП. Об этом сообщили налоговые консультанты.

В настоящее время в России насчитывается почти 6 млн МСП, пишет РБК. Одной из мер поддержи в условиях пандемии стало двукратное снижение страховых взносов с 30 до 15%, которое высвободит для бизнеса 285 млрд рублей в 2020 году. Есть риск, что некоторые компании мимикрируют под малый и средний бизнес, чтобы получить новые льготы, предупреждают эксперты.

«Классический вариант для этого – дробление бизнеса. Компании с выручкой выше лимита 2 млрд рублей и численностью сотрудников более 250 человек (предельные значения, чтобы считаться малым и средним бизнесом) могут искусственно подогнать бизнес под критерии – создать новое юрлицо и перевести на него часть деятельности и сотрудников», – поясняют налоговые консультанты.

К таким мерам чаще всего прибегают компании, работающие в розничной торговле, общепите и сфере бытовых услуг. Чаще всего искусственное дробление бизнеса используется для ухода от налогов за счет специальных налоговых режимов – упрощенки (УСН) и единого налога на вмененный доход (ЕНВД), и во многом поэтому власти решили отменить ЕНВД с 2021 года.

Федеральная налоговая служба (ФНС) расценивает искусственные дробления как умышленное уклонение от налогов. Очевидно, что в сложившихся условиях налоговики будут пристальнее проверять получателей льгот. «Компании, которые захотят открыть новые юрлица или раздробиться только в целях получения налоговых льгот и преференций при наличии массы пересечений по сотрудникам, офисам, имуществу, контрагентам, будут ждать большие проблемы», – говорят эксперты.

В то же время из-за экономического кризиса у многих компаний упадут обороты, что позволит им законно начать применять специальные налоговые режимы, в том числе УСН. Негативный экономический эффект от пандемии коронавируса ощущается уже сейчас. Почти каждая третья компания (30%) принудительно отправила сотрудников в неоплачиваемый отпуск, показал опрос ЦСР. Свыше 20% предприятий сократили зарплаты, а 16% перешли к увольнениям.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 10.04.20

При создании боевых роботов в России похитили почти 30 млн рублей. / Министры финансов ЕС договорились потратить 500 млн евро на преодоление коронавирусного кризиса. / Крымские отели просят разрешения у властей не возвращать внесенные туристами авансы. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»