Операторы предупредили россиян о грядущем росте тарифов

Топ-менеджеры телекоммуникационных компаний допустили, что рост тарифов на связь к концу года может оказаться выше прогнозируемого, свидетельствуют данные проведенного TelecomDaily опроса. Если по оценкам прошлого года цены на связь в 2020-м году повысятся на 10%, то теперь участники рынка говорят о большем росте, пишет «Коммерсантъ».

В частности, 38% респондентов заявили, что стоимость связи вырастет на 10-15%, а почти четверть (24%) считают, что этот показатель превысит 20%. Лишь 13% участников опроса допустили, что цены останутся на прежнем уровне.

Корректировку тарифов они объяснили ухудшением экономической ситуации и падением платежеспособного спроса. Свой вклад в повышение стоимость услуг может внести и изменение курса валют и рост арендных платежей. Еще одним важным фактором является потеря операторами значительной части компаний малого и среднего бизнеса ввиду расторжения ранее заключенных контрактов. Так, например, выручка провайдеров от этого сегмента уже сократилась на 30-40%.

Издание также отмечает, что сейчас расходы операторов увеличиваются из-за возросшего до 30-50% трафика. Это в свою очередь требует модернизации сетей, которой препятствует снижение курса рубля и задержки в поставках оборудования из Китая на фоне коронавирусной пандемии.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 14.04.20

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