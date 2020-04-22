В борьбе с коронавирусом россияне скупают пищевую соль

В России резко вырос спрос на пищевую соль. Об этом заявили в «Руспродсоюзе». Это уже второй всплеск продаж в этом году. Ранее россияне активно закупали продукты с длительным сроком хранения. По словам экспертов, поставщики могут повысить цены.

Производителя связывают увеличившееся потребление соли с выходом 9 апреля новых рекомендаций Минздрава по профилактике, диагностике и лечению Covid-19, где в числе прочего предлагается использовать соляной раствор. Число заказов от дистрибуторов ко всем российским заводам увеличилось на 20% и продолжает расти, пишет «Коммерсант».

В марте ритейлеры также отмечали ажиотажный спрос на соль наравне с крупами, сахаром и замороженной продукцией. Однако затем потребительское поведение вернулось в норму, сейчас ситуация спокойная, говорят представители торговых сетей.

По словам аналитиков, поставщики могут воспользоваться повышенным спросом и увеличить стоимость. Так, например, у заводов есть импортные расходы (этикетки, краска для упаковки и прочее), которые могут вырасти из-за девальвации рубля.

Впрочем, издержки выросли незначительно и предпосылок к значительному росту отпускных цен нет. Вместе с тем, заводы не смогут быстро увеличить объемы производства соли, а для запуска новых проектов, как и для наращивания мощностей, нужны немалые инвестиции.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.04.20

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