Окончание пандемии в России ознаменуется закрытием магазинов и ростом цен

Больше половины российских ритейлеров намерены сократить количество торговых точек. Закрытие грозит кафе и ресторанам, а небольшие игроки и вовсе могут уйти с рынка. При этом эксперты считают, что после пандемии цены вырастут на все категории товаров. Полного восстановления отрасли стоит ожидать лишь через несколько лет.

65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек. 30% из них – представители fashion-сегмента, пишут «Известия» со ссылкой на исследование консалтинговой компании «Магазин магазинов». 18% ритейлеров не собираются закрывать свои магазины, 17% не приняли окончательного решения.

Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, привели к сбою поставок товаров, простою фабрик в разных странах, закрытию границ, магазинов и ТЦ, падению реального платежеспособного спроса населения. В результате товарооборот основной массы торговых точек, особенно fashion-сегмента, уже несколько месяцев равен нулю.

Оптимизацию бизнеса ритейлеры проводят постоянно, избавляясь от малоэффективных магазинов и открывая новые. В кризисы этот процесс ускоряется. Основной проблемой торговых сетей стало то, что арендодатели не готовы идти на уступки. Закон, регулирующий взаимоотношения собственников площадей и арендаторов, касается только малого и среднего бизнеса. Он позволяет субъектам МСП расторгать арендные соглашения без штрафов.

О закрытии части точек заявили и предприятия общепита. Если бренд твердо стоит на ногах, то закрытых кафе и ресторанов будет меньше, в противном случае могут завершить деятельность до 30-50% от их общего количества, говорят игроки рынка.

По словам экспертов, есть две стратегии, которых будут придерживаться ритейлеры после пандемии: кто-то попробует привлечь клиентов сниженной ценой, кто-то, наоборот, попробует воспользоваться накопленным отложенным спросом и даже немного поднимет цены. Стоимость различных групп товаров, по оценкам аналитиков, вырастет на 4-15%. Рост цен ожидается на все виды товаров, в том числе продовольственные.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.06.20

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