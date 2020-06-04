Российские производители бьют тревогу из-за нового техрегламента ЕАЭС на пиво

Российские пивовары и производители солода направили премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо с просьбой ввести мораторий на вступление в силу на территории России техрегламента ЕАЭС об изменении требований к рецептуре пива.

Речь идет о техническом регламенте «О безопасности алкогольной продукции», который должен вступить в силу 9 января 2021 года. Согласно этому документу, при изготовлении пива допускается замена до 50% пивоваренного солода несоложеным зерном и зернопродуктами. На сегодняшний день российское законодательство ограничивает долю зернопродуктов 20%.

Пивовары просят не только ввести мораторий, но и изменить требования техрегламента, либо установить особые требования к составу пива (не более 20% несоложеных зернопродуктов) для Российской Федерации, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на письмо. «Нововведения в техническом регламенте были приняты при активном лоббировании транснациональных корпораций в разных странах ЕАЭС без обсуждения с российскими производителями пива и солода», – говорится в письме.

По мнению авторов обращения, если новая редакция техрегламента вступит в силу, под ударом окажутся российские производители, а качество и безопасность пива неминуемо снизятся. В частности, считают они, производство солода в России сократится на треть, то есть обернется уменьшением посевных площадей пивоваренного ячменя на 230 тыс. га, снижением занятости в сельском хозяйстве и сельхозпереработке более чем на 30 тыс. человек (без учета смежных отраслей).

Авторы письма также указали на прямые потери России от захвата 70% рынка транснациональными корпорациями, который произойдет, если разрешить использовать до половины несоложеных зернопродуктов при пивоварении. Прямые потери, по их оценкам, составят порядка 5,5 млрд рублей в год. Участники рынка полагают, что взамен солода из российского зерна транснациональные компании станут наращивать производство за счет использования импортных ферментных препаратов.

Обращение на имя Мишустина подписали председатель совета Союза российских производителей пивобезалкогольной продукции (Союза пивоваров) Даниил Бриман, председатель комиссии по производству и обороту слабоалкогольных напитков брожения «Опоры России» Алексей Небольсин, руководители Национального союза производителей пива и напитков, Союза пивоваров Южного Урала, Ассоциации крафтовых пивоварен Craft Depot, Cоюза участников пивной торговли, а также представители компаний – ООО «Авангард-Агро-Трейд», «Грейнрус», АО «Солодовенный завод Суффле Санкт-Петербург», ООО «Глобалтрейд» («Балтийский солод») и др.

Москва, Иван Гридин

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