Банки просят разрешения на блокировку переводов без ответа клиентов

Кредитные организации просят ЦБ РФ разрешить им блокировать операции, которые они сочтут сомнительными. Сейчас банки обязаны возобновить переводы, если не удалось связаться с клиентом в течение двух рабочих дней.

Просьба банков включена в сводный документ предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ, передает РБК. По действующему законодательству кредитная организация должна возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней. Банки предлагают исключить эту норму из закона «О национальной платежной системе».

По словам участников банковского рынка, за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества. При этом даже если служба безопасности банка уверена, что операции проводят злоумышленники, без ответа клиента она ничего сделать не вправе.

В законе не прописано, каким образом следует получить подтверждение, но обычно банки получают его с помощью телефонных звонков. «Часто при мошенничестве клиенты не обращаются в банк для отказа от операций в течение двух дней, так как они ее не совершали и не следят за сообщениями. По закону такие операции возобновляются, и средства уходят мошенникам», – говорят эксперты в сфере финансовой безопасности.

Зачастую злоумышленники при атаке на крупных клиентов делают все, чтобы сотрудники банка не могли связаться с владельцем счета: от переадресации до намеренных звонков под видом сотрудника кредитной организации, чтобы клиент воспринимал звонок реальной службы безопасности как мошеннический.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.06.20

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