В России подскочили цены на гречку

В России резко выросли цены на гречку. За год стоимость этой крупы поднялась более, чем в два раза. Об этом свидетельствуют данные мониторинга компании «ПроЗерно».

В середине июня 2020 года средняя стоимость тонны гречки в России составляла 47 475 рублей против 21 376 рублей в июне 2019 года. Таким образом, рост год к году составил 122%, передает «Интерфакс».

Наибольший рост цен наблюдался в марте-апреле текущего года. По словам экспертов, на стоимость повлиял ажиотажный спрос со стороны покупателей, вызванный ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. С начала марта по середину апреля крупа подорожала на 35%. Также был отмечен рост цен на рис (на 25%) и на пшено (на 22%).

По данным Росстата, потребительские цены в России с 16 по 22 июня 2020 года поднялись на 0,1%, как и неделей ранее, а в целом с начала года уровень инфляции вырос до 2,6%.

В мае Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила о намерении провести проверки в 56 регионах, где было зафиксировано повышение цен на гречку. Антимонопольщики предполагают, что торговые сети могли договориться между собой.

«Торговать дорого не запрещено, а вот договариваться об этом с конкурентами – противозаконно. И наказанием за сговор будут административные штрафы до 15% от годового оборота компании и уголовная ответственность», – заявил тогда начальник управления ФАС по борьбе с картелями Андрей Тенишев.

Москва, Зоя Осколкова

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