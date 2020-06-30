российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 30 июня 2020, 15:58 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Ювелиры спрогнозировали рост цен на золотые украшения

Украшения из золота могут вырасти в цене на 30%. Об этом сообщил директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. Подорожание обусловлено ситуацией на мировом рынке, а также падением потребительского спроса, пишут «Известия».

По словам Уткина, золото на мировых рынках с января по июнь выросло в цене на 32%. Стоимость тройской унции золота увеличилась до максимального с 2012 года уровня. Для сравнения 29 июня ее цена составляла 1778 доллара, в середине марта тройская унция стоила меньше 1500 долларов.

Ювелирные украшения будут дорожать постепенно, предупреждают эксперты. В настоящее время реализуются ценности, закупленные по старым расценкам. Например, обручальные кольца за полгода подорожали на 5% по сравнению с декабрем.

Украшения из золота постоянно растут в стоимости, но снижение покупательского спроса, связанное с пандемией коронавируса, лишь усилило эту тенденцию. Производители и ретейлеры пытаются покрыть не только рост себестоимости ювелирных изделий, но и потенциальные потери, связанные с падением продаж.

В условиях карантина россияне и так неохотно покупали украшения, а их подорожание на треть может обрушить спрос до минимума, заключили эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 30.06.20

Правительство РФ утвердило программу подготовки к Универсиаде-2023. / В Европе из-за закрытых границ беженцы и бомжи захватывают пустующие дома. / В Кургане после «коронавирусного» простоя заработали кинотеатры. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Рост цен

В России подскочили цены на гречку

Россию ждет рост цен на бензин: биржевые котировки уже достигли рекорда

Отдых на российских курортах подорожает на треть

Окончание пандемии в России ознаменуется закрытием магазинов и ростом цен

Из-за пандемии туалетная бумага может подорожать

Мировой рынок обеспокоился из-за дефицита российского зерна

«Факты вопиющие», – ФАС проведет проверку из-за роста цен на лимоны на 300-500%

В борьбе с коронавирусом россияне скупают пищевую соль

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Рост цен,