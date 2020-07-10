Аналитики спрогнозировали рост цен на нефть до 150 долларов за баррель

По подсчетам аналитиков, в ближайшие годы стоимость нефти превысит отметку в 100 долларов за баррель, а к 2025 году – 150. Это произойдет из-за снижения инвестиций в добычу углеводородов, пишет Wall Street Journal.

«Такое финансовое давление будет значительным. Некоторым производителям будет действительно трудно реализовывать добычу», – говорит инвестиционный директор Northern Trace Capital Тревор Вудс.

Пандемия коронавируса вынудила многие предприятия приостановить работу, значительно сократились воздушные перевозки. Добыча нефти может сократиться на 5 млн баррелей в сутки или около 5% от уровня, предшествовавшего пандемии, прогнозирует аналитик Кристиан Малек из банка JPMorgan. Чтобы удовлетворить спрос, к 2030 году придется инвестировать в добычу 625 млрд долларов.

По мнению Ричарда Фуллартона из лондонского инвестиционного фонда Matilda Capital, цена на нефть поднимется выше 100 долларов за баррель уже до конца 2020 года. «Нам никогда до конца не исчерпать запасы нефти. Вопрос лишь в том, использовать ли средства для того, чтобы добраться до нее», – отметил эксперт.

Впрочем, некоторые аналитики склоняются к тому, что спрос на сырье восстановится не скоро, так что цены останутся низкими. Пандемия усложняет прогнозы: у инвесторов нет уверенности насчет будущих предпочтений потребителей и перехода к более чистым энергоисточникам.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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