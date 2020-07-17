С 1 августа в России подорожает газ для населения

С 1 августа 2020 года стоимость природного газа для населения вырастет на 3%. Соответствующий приказ Федеральной антимонопольной службы зарегистрирован 16 июля в Минюсте.

Проекты приказов о повышении цен на газ с 1 июля для граждан и промышленных предприятий ФАС опубликовала еще в начале апреля. Подготовка документа затянулась, поэтому было принято решение повысить цены с 1 августа, пишет «Интерфакс».

При этом антимонопольщики обращались к правительству с предложением отказаться от индексации стоимости газа для населения из-за сложной экономической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции

В прошлом году цена на газ для граждан выросла на 1,4%. В повышении учли рост налога на добавленную стоимость с 18% до 20%. В 2018 году стоимость повысилась на 3,4%.

Ранее выросли тарифы ЖКХ. С 1 июля коммунальные услуги подорожали в среднем на 4%. Отрасль ЖКХ вошла в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.07.20

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