ЦБ аннулировал лицензии двух московских банков

Центробанк РФ аннулировал лицензии на осуществление банковских операций «Проминвестбанка» и банка «Кузнецкий мост». Обе кредитные организации сами заявили о добровольной ликвидации.

«Проминвестбанк» не является участником системы страхования вкладов. Вклады в банке «Кузнецкий мост» застрахованы, сообщается на сайте Банка России.

По данным регулятора, обе кредитные организации располагают достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

По величине активов «Проминвестбанк» занимал 236 место в банковской системе России, «Кузнецкий мост» – 362-е.

В ближайшее время ЦБ назначит ликвидационную комиссию для обоих случаев.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 17.07.20

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