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Среда, 22 июля 2020, 14:51 мск

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В России хотят повысить минимальную цену на водку

Министерство финансов РФ предлагает повысить минимальную розничную цену на водку с 1 января 2021 года. Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно предложению Минфина водка должна подорожать на 8 рублей. Сейчас минимальная розничная цена составляет 230 рублей. Стоимость была повышена на 15 рублей с 1 января 2020 года.

С 1 января следующего года минимальную отпускную цену на водку у производителей предлагается установить на уровне 200 рублей за 0,5 литра, оптовую цену – на уровне 206 рублей.

Кроме того, Минфин предлагает увеличить минимальные розничные цены на коньяк (до 446 рублей с 433 рублей за 0,5 литра) и на бренди (до 324 рублей с 315 рублей).

В пояснительной записке к проекту приказа говорится, что индексация минимальных цен на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия обусловлена повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% и инфляцией.

Москва, Зоя Осколкова

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