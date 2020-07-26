В России анонсировали рост цен на домашний интернет и ТВ

Тарифы на домашний интернет и телевидение в России могут вырасти в цене до 15% за этот год. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting.

Как отмечает издание, решение скорректировать стоимость обслуживания клиентов провайдеры сделали из-за пандемии коронавирусной инфекции. Провайдеры отметили значительный рост трафика и нагрузки на сети с начала самоизоляции. «Пользователи стали больше времени проводить онлайн, пользоваться большим количеством новых сервисов, потреблять тяжелый контент», – рассказал источник издания.

Так, например, «Вымпелком» с 27 увеличит стоимость некоторых архивных тарифов на 50 рублей. Впрочем, провайдер заявил, что скорость на этих тарифах была увеличена до 100 Мбит/с. В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) рассказали, что изучают планы компании увеличить стоимость услуги и в случае наличия нарушений примут меры.

Издание пишет, что схожие изменения коснутся пользователей провайдеров «ЭР-Телеком», «Акадо» и МТС. Последний уже повысил цены на услугу предоставления спутникового телевидения с июля 2020 года, «Эр-Телеком» увеличил размер платы по некоторым тарифам, что затронуло до 10% клиентов. Не исключает изменений в расценках по тарифам и «Ростелеком».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 26.07.20

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