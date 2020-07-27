Россия оказалась на 20-м месте по доступности бензина в Европе

Аналитики составили рейтинг стран по доступности бензина для населения. Возглавляет список Люксембург, на последнем месте – Украина. Россия занимает 20-ю строчку, опережая соседние государства.

Составители рейтинга учитывали средние зарплаты в стране и стоимость бензина с октановым числом 95 по состоянию на начало июля 2020 года, передает РИА «Новости». «Лидером рейтинга стал Люксембург. Жители этой страны могут приобрести на свои средние зарплаты около 3,2 тысячи литров бензина. Цены на топливо в этой стране относительно невысокие, а зарплаты при этом одни из самых больших в Европе. Второе место заняла Норвегия с 2,6 тысячами литров. Бензин в этой стране относительно дорогой, однако при этом и зарплаты также очень высокие», – сообщают авторы исследования.

В первую пятерку вошли Австрия, Ирландия и Великобритания. Жители этих стран могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты более 2,3 тысячи литров бензина.

Россия занимает 20-е место, соседствуя с Чехией и Грецией. Россияне могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты порядка 924 литров 95-го бензина. Топливо в нашей стране доступнее, чем в ряде государств Восточной Европы, на Украине и в Белоруссии.

В конце списка оказалась Украина, чьи жители могут приобрести лишь 395 литров топлива, что в восемь раз меньше лидирующего Люксембурга и в 2,3 раза меньше, чем в России. Аутсайдерами рейтинга также являются Белоруссия, Венгрия, Латвия, Румыния и Болгария. Жители этих стран могут позволить себе приобрести не более 700 литров бензина в месяц.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.07.20

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