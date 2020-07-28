Европейский углеродный налог для России оценили в 5 млрд долларов

Аналитики подсчитали издержки российских производителей в случае введения ЕС налога на углеродоемкий импорт. Китай уже несколько лет готовится к появлению сбора в партнерстве с Евросоюзом. Эксперты уверены, что России придется присоединиться к соглашению.

По оценкам консультантов BCG, прямые потери экспортеров РФ окажутся на уровне 3-4,8 млрд долларов в год, пишет «Коммерсант». Введение Евросоюзом налога на уровне 30 долларов за тонну аналитики ожидают уже в конце 2021 года – начале 2022 года. Это затронет не только углеродоемкие поставки, но и косвенно все сектора российской экономики.

Россия игнорирует заявления ЕС об ужесточении углеродного регулирования уже более десяти лет. Тем временем, Китай готовился к появлению налога в партнерстве с ЕС. «Проактивный подход демонстрирует Китай, который, будучи самым крупным экспортером, начал заниматься проблемой еще в 2013 году. В 2020 году планируется запуск китайской ETS, создание которой с 2014 года велось при экспертной поддержке ЕС»,– отмечают в BCG.

Потери экономики России могут превысить китайские, если власти и бизнес не приложат усилий к созданию внутреннего углеродного рынка и механизмов соответствия международным требованиям.

Для РФ ситуация осложняется тем, что с появлением налога российские экспортеры начнут терять не только деньги, но и рынки. В частности, некоторые нефтяные контракты в ЕС может перехватить Саудовская Аравия из-за снижения рентабельности. Для производителей азотных удобрений углеродный сбор может стать заградительно высоким, достигая 40-65% текущей экспортной стоимости.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 28.07.20

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