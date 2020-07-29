В России набор первоклассника подорожал на 55%

Родители российских школьников уже начали готовиться к учебному году. Аналитики IT-компании «Платформа ОФД» выяснили, как изменился потребительский спрос на некоторые товары для учеников.

«Выяснилось, что средний чек на набор первоклассника (комплект канцелярских принадлежностей в сборе – карандаши, ручки, альбомы и другое) в июле этого года составил 712 рублей. Это на 55% выше, чем годом ранее», – приводит результаты исследования RT.

Кроме того, вырос чек на другие товары. Покупка дневника в среднем обошлась родителям школьников в 142 рубля – это на 34% выше прошлого года. А покупок стало меньше на 21%.

При этом пеналы россияне предпочитают покупать дороже: этот предмет в июле в среднем стоил 799 рублей, что на 60% больше стоимости прошлого года. Число покупок снизилось на 26%.

Школьные рюкзаки стали чуть дешевле, средний чек в этом июле составил 1563 рубля – на 3% меньше, чем в прошлом году. Число покупок этого товара увеличилось на 38%, отмечают аналитики.

«В июле этого года на рост продаж готовых наборов канцелярских принадлежностей и более дорогих товаров повлияли отложенный спрос, а также все более практичная, запасливая стратегия потребления россиян. При этом родители выбирали для детей более качественные товары, ценовые предложения которых, как правило, выше обычного», – сообщили эксперты.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 29.07.20

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