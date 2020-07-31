Банки хотят брать деньги со «спящих» счетов россиян без спроса

Банки просят разрешить им списывать комиссии и платежи по кредитам со счетов, по которым не удалось обновить данные. Так бывает, если клиент сам не предоставил сведения об изменениях, например, при замене паспорта, либо работникам банка не удалось дозвониться до держателя депозита.

Автором инициативы выступил Абсолют Банк, пишут «Известия». Предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ – механизма совершенствования нормативно-правовой базы по регулированию финансового рынка – поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.

Согласно действующему законодательству банк может сам проверить актуальность сведений (паспорт, наличие судебных решений). Если они действительны – операцию можно проводить. Если данные устарели, необходимо связываться с клиентом. Банк обязан обновлять сведения о держателях счетов не реже одного раза в год. Подзаконным актом (положением Банка России № 499-П) установлено, что на момент проведения операции сведения о клиенте должны быть обновлены. В противном случае любые трансакции проводить нельзя.

В Росфинмониторинге уточнили, что в настоящее время в положении Банка России № 499-П отсутствуют нормы, предусматривающие списание денежных средств со счета клиента при невозможности обновления сведений о нем.

Сейчас же кредитные организации хотят получить право списывать деньги за обслуживание счета или в качестве платежа по кредиту в том случае, если у клиента поменялись идентификационные данные (например, паспорт), но он не сообщил об этом в течение года, а на звонки от банка не отвечал. По мнению авторов инициативы, это позволит клиентам избежать штрафов и неустоек, а банкам – предотвратить мошенничества со «спящими» счетами.

Ранее ЦБ заявлял о рисках использования «забытых» депозитов для проведения сомнительных операций. «Возможность взимания комиссий с «брошенных счетов» при их последующем закрытии может выступить как профилактика сомнительных операций», – отметили в Промсвязьбанке.

Инициативу поддержали в ЮниКредит Банке, РСХБ и Росбанке. Предлагаемые изменения очень существенны для кредитных организаций, подтвердили и в банке «Зенит» – там отметили, что такие операции не несут риска отмывания средств, при этом позволяют банку вернуть деньги за уже оказанные услуги.

Москва, Зоя Осколкова

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