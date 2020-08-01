В России подскочили цены на яблоки

В России яблоки подорожали почти на треть. По словам экспертов, все дело в плохом урожае. Вероятно, осенью цена снизится, но ожидать возвращения прежней стоимости не приходится.

По данным Росстата, в июне 2020 года яблоки подорожали на 30% в рознице по сравнению с июнем 2019-го, передает РБК. Стоимость килограмма этих фруктов составила 136 рублей, в то время как годом ранее она была 105,3 рубля.

Выросли и оптовые цены, которые не включают затраты ритейлеров на хранение и реализацию товара, – в среднем на 20%, говорит директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушаков.

Причиной роста стоимости яблок стал плохой урожай. Так из-за заморозков в марте российские фермеры потеряли 60-80% от планируемого объема. По оценке Минсельхоза, ущерб составил более 24 млн рублей. Кроме того, неурожай наблюдается в Молдавии – традиционном экспортере яблок в Россию.

В результате из-за ограниченного предложения и высокого спроса цены выросли. По словам аналитиков, на ситуацию повлияет сбор урожая зимних сортов. Возможно, в августе-сентябре стоимость яблок немного снизится, но в любом случае она будет на 20-25% выше уровня 2019 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.07.20

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