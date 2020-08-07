Производители колбас пожаловались на подорожание свинины и мяса птицы

На российском рынке отмечается рост цен на сырье для производства колбасных изделий. Подорожало мясо свиньи и птицы, однако никаких предпосылок к увеличению стоимости переработчики не видят. Поставщики назвали претензии необоснованными, они считают, что к осени стоимость мяса упадет.

Один из производителей колбас заявил, что в июле-августе свинина в полутушах подорожала на 32%, до 170 рублей за 1 кг, против мая-июня. Тушка цыпленка бройлера за тот же период выросла в цене на 26%, до 108 рублей за 1 кг, пишет «Коммерсант». В другой компании отметили, что наблюдается «резкий, ничем не аргументированный рост стоимости сырья» в течение последних трех недель. Цены подскочили на 21,4%.

По мнению производителей, потребление свинины могло вырасти из-за сезона отпусков, возобновления работы кафе и ресторанов, но этим не обосновывается значительное повышение цен, так как предложения на этом рынке достаточно.

По данным Национального союза свиноводов, производство свинины за первое полугодие выросло на 10,9%, до 2,57 млн тонн, год к году. Потребление за тот же период увеличилось на 5,2%, до 1,93 млн тонн, экспорт – на 96%, до 87,8 тысячи тонн. Рост цен в союзе связали с сезонным спросом, который сейчас находится на пике. В конце августа спрос снова упадет, а вместе с ним вниз пойдет и стоимость мяса. В Национальной мясной ассоциации также говорят, что из-за закрытых границ люди проводят отпуск дома, что стимулирует спрос на свинину.

Производители колбасных изделий указывают, что результатом роста цен на сырье будет сокращение рентабельности и программы развитияне. Они планируют повышать цены на свою продукцию, несмотря на подорожание сырья. Этому способствует падение уровня доходов потребителей. По данным Росстата, во втором квартале реальные доходы россиян сократились на 8% в годовом выражении.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.08.20

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