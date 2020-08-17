Социологи выявили резкий рост личной инфляции россиян

Личная инфляция россиян в июле резко выросла, а разница по сравнению с данными официальной статистики оказалась рекордной. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир».

«Показатель официальной инфляции в июле продолжил положительную тенденцию девяти прошлых месяцев и по расчетам Росстата получил значение в 0,35%», – следует из сообщения исследовательского холдинга. При этом дефлятор (индекс реальной инфляции на потребительском рынке) «в июле снова повел себя идентично вектору инфляции и увеличился на 1,66% по сравнению с июнем», – отмечается в исследовании.

Более того, указали социологи, в июле 2020 года «разница в динамике индекса дефлятора «Ромир» и инфляции Росстата приняла рекордное значение». «В этом же периоде мы наблюдали падение рубля, что неизбежно привело к росту цен на товары, которые еще не восстановились после апрельского скачка инфляции», – подчеркнули эксперты.

«Годовые значения дефлятора и инфляции, т. е. накопленные за период с января по июль, составили 3,5% и 3% соответственно. Инфляция сравнялась со значением предыдущего года, а индекс дефлятор значительно превысил его», – констатировали авторы исследования.

Социологи объясняют такую динамику личной инфляции жителей России в первую очередь активным ростом цен в июле на все основные составляющие расходов покупателей: на 2,28% выросли тарифы на жилищно-коммунальные услуги, рост цен на товары составил 1,24%, цены на бензин поднялись на 0,84%.

В «Ромир» отметили, что нынешний рост цен на ЖКХ сильнее сказался на покупателях по сравнению с последними предыдущими раундами повышения тарифов. Рост цен на бензин, обусловленный изменением биржевых котировок и некоторыми другими факторами, происходит второй месяц подряд и вновь принимает наиболее высокие значения за последние периоды, указали исследователи.

Стоит отметить, что дефлятор показывает среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя на основе совершенных им покупок. Основой для расчета являются данные скан-панели домохозяйств Romir Scan Panel о реально совершенных покупках по реальным ценам. При расчете дефлятора используется стоимость 156 товарных позиций: продуктов питания, промтоваров, лекарств, корма для домашних животных, алкоголя и табака, а также учитываются среднемесячные цены на услуги ЖКХ и бензин.

Добавим, что Минэкономразвития ожидает годовую инфляцию в России к концу 2020 года на уровне 3,5%. Согласно прогнозу Банка России, инфляция по итогам текущего года составит 3,7-4,2%.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.08.20

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