Регионам могут запретить снижать прожиточный минимум

Правительство обсуждает возможность введения запрета на понижение прожиточного минимума в регионах. Также корректировке может подвергнуться методика расчета показателя. По мнению авторов инициативы, нововведение застрахует россиян от сокращения социальных выплат и МРОТ.

Прожиточный минимум используется для определения уровня жизни населения, а также в реализации социальных программ. В каждом регионе показатель свой. Он рассчитывается ежеквартально на основании минимальной потребительской корзины и может повышаться или понижаться в зависимости от колебания цен. В настоящее время общероссийский ПМ равен 12 392 рубля для трудоспособного населения.

Два источника, близкие к кабмину, рассказали «Известиям», что правительство хочет запретить субъектам снижать прожиточный минимум, если размер нового ПМ окажется меньше, чем ставка, установленная в предыдущем году. Такая инициатива обсуждалась на совещании у вице-премьера Татьяны Голиковой. По данным Росстата, регионы часто снижают прожиточный минимум.

Кроме того, обсуждается возможность изменения правил расчета ПМ. Предполагается, что его величина будет определяться на основе базового набора продуктов, в то время как для субъектов будет установлен специальный коэффициент. Он будет основан на соотношении величины федерального ПМ (в размере 42,5%) и медианного дохода населения в каждом отдельном регионе. Каждые пять лет методика определения величины прожиточного минимума и МРОТ может меняться.

Инициатива застрахует граждан от сокращения социальных выплат. В частности, нововведение позволит не уменьшать стипендии, пособия, минимальный размер пенсии по старости и другое в случае, если базовая потребительская корзина потеряет в цене. К тому же изменения несут позитивный эффект с психологической точки зрения, так как понижение прожиточного минимума население всегда воспринимает крайне негативно.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 03.09.20

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