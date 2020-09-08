В России взлетят цены на масло из-за неурожая подсолнечника

В уходящем году россиян ожидает рост цен на продукцию из подсолнечника, говорится в отчете «СовЭкон». По оценкам экспертов, на цены повлияет серьезный неурожай этой сельскохозяйственной культуры, вызванный неблагоприятными погодными условиями, в частности, засушливыми весной и летом, которые наблюдались в южных регионах страны

По предварительным оценкам, аграриям удастся собрать 11,8 млн тонн семян подсолнечника, что на 23% ниже прошлогоднего показателя. Таким образом это будет самый скромный урожай с 2017 года, когда собрали только 10,5 млн тонн этой культуры. В связи с этим стоимость семян подсолнечника и масла из них вскоре вырастет на 20%, пишет РБК.

По данным «Коммерсанта», в апреле-июне власти уже вводили запрет на экспорт подсолнечника за пределы ЕАЭС, чтобы избежать дефицита на внутреннем рынке. Кроме того, в середине мая подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле приняла решение повысить экспортную пошлину на подсолнечник до 20%, но не менее €80 за тонну. Соответствующее решение вступит в силу 1 февраля 2021 года

Москва, Иван Гридин

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