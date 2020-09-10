Дома жителей четырех регионов РФ газифицируют бесплатно

Российские власти приняли решение опробовать концепцию социальной газификации, подготовленную Минэнерго, в Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Об этом пишут «Ведомости», однако не указывают сроки реализации программы пока не определены. Предполагается, что у жильцов каждого дома появится возможность получить доступ к газопроводу бесплатно.

В ведомстве пояснили, что выбор регионов обусловлен желанием руководства и газораспределительных организаций субъектов выполнять методические рекомендации министерства по предложенной концепции газификации.

В Минэнерго отмечают, что на сегодняшний день уровень газификации в России составляет 70% от потребности. Предполагается, что за десятилетие он будет доведен до 83%. На эти цели предстоит потратить порядка 2 трлн рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.09.20

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