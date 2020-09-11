Магазины в России хотят обязать использовать двойные ценники

Все российские продуктовые магазины предложили обязать ввести ценники нового типа, которые будут отражать не только стоимость товара, но и его массу или объем. С соответствующей инициативой выступил Союз потребителей России. Как пишут «Известия», инициатива была направлена в Минпромторг.

По мнению авторов идеи, такой подход отобьет желание производителей незаметно снижать массу продуктов при внешне схожем объеме тары и сохранении цены. Так, например, на прилавках появляются литровые бутылки, заполненные лишь на 95%, отметил председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

По его словам, двойной ценник даст возможность покупателям сравнивать стоимость товаров, что на сегодняшний день делать не всегда легко, так как упаковки имеют разный вес или объем. В Союзе потребителей России отметили, что некоторые торговые организации самостоятельно перешли на использование двойных ценников, что весьма удобно для покупателей. В пример они поставили «Ашан».

Издание отметило, что в Минпромторге идею введения двойных ценников не считают целесообразной. «Инициатива может привести к перегруженности ценников излишней информацией. Есть риски, что продавцы будут применять сокращения или изменять шрифт для экономии места», – отметил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.09.20

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