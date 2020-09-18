Крупнейший танкер Венесуэлы «Максим Горький» перешел под российский флаг

Супертанкер Венесуэлы перешел под юрисдикцию России. Судно «Аякучо» (Ayacucho) сменило название на «Максим Горький» и теперь ходит под российским флагом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на базу данных морских судов Equasis.

Танкер был принят Венесуэлой от китайской судоверфи Bohai Shipbuilding в 2013 году. Судно вмещает 2 млн баррелей нефти. Венесуэльский министр Рафаэль Рамирес называл его «авианосцем нашего отечества, нашего суверенитета».

До марта 2020 года танкер находился на балансе сингапурского предприятия CV Shipping, принадлежавшего государственной нефтяной компании Венесуэлы Petroleos de Venezuela и китайской госкомпании PetroChina. Затем судно перешло в ведение Национального института водного хозяйства Венесуэлы, сменило прописку на российскую и было зарегистрировано в Большом порту Санкт-Петербурга 27 мая.

«Максим Горький» использовался как плавучее хранилище для нефти. В ближайшее время власти собираются направить его в Китай на ремонт. «В этом месяце он покинул воды Венесуэлы и сейчас направляется в сторону Азии, огибая Африку»,– подтвердил управляющий директор инвестбанка Caracas Capital Расс Даллен.

Танкер не входит в список 47 венесуэльских судов, которые попадают под санкции США. Но так как судно принадлежит государственному органу Венесуэлы, оно автоматически подпадает под ограничения. Это значит, что, скорее всего, «Максим Горький» оставлен без международной страховки.

Каракас, Зоя Осколкова

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