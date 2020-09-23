Лекарства в России подорожали на 9%

Цены на лекарственные препараты и медицинские изделия в августе возросли на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

По данным издания, в отдельных случаях лекарства подорожали более чем на 20%. Так, например, йод стал дороже на 29%. Значительное подорожание (в среднем на 18%) зафиксировано на такую продукцию, как настойка пустырника, троксерутин, левомеколь и анальгин. Кроме того подорожали ртутные термометры. Они прибавили в цене 27%. Помимо этого, зафиксировано увеличение стоимости аспирина – на 16%, лоратадина – на 15%, валидола и сульфацетамида – на 14%, поливитаминов – на 11,5% и корвалола – на 11%.

Эксперты полагают, что рост цен вызван изменением курса рубля, что сказалось на закупочной стоимости импортных препаратов, а также зарубежных компонентов для производства отечественных лекарств. Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов допустил, что к концу года рост цен может достигнуть 10%.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.09.20

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