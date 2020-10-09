В России подорожали антисептики и перчатки

В России выросла стоимость перчаток и антисептиков. При этом медицинские маски подешевели. Об этом свидетельствуют данные, полученные компанией «Такском».

Аналитики сравнили цены на эти категории товаров с показателями марта 2020 года. Всего было проанализировано более 22 млрд кассовых чеков, передает RT со ссылкой на результаты исследования.

Так средняя стоимость перчаток составила 181 рубль за упаковку – их цена выросла на 34%. Антисептики в сентябре в среднем стоили 403 рубля. По сравнению с мартом средняя цена выросла на 17%.

В то же время маски подешевели почти на четверть. По информации специалистов, средняя цена упаковки масок упала на 24%, до 113 рублей.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 09.10.20

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