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Вторник, 3 ноября 2020, 10:09 мск

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Два российских министерства ополчились против поставок ГМО-сои

Минфин и Минэкономразвития протестуют против продления до 2022 года ввоза в Россию без госрегистрации генно-модифицированной (ГМО) сои для кормов и кормовых добавок. Таков отзыв министерств на проект постановления, передает РБК. По мнению Минфина, продлевать постановления кабмина не требуется. В Минэкономразвития отказались от комментариев.

Соевые бобы и шрот широко используются в приготовлении кормов и кормовых добавок для животных. На сегодняшний день в РФ можно ввозить ГМО-соевые бобы и шрот, безопасность которых подтвердит Россельхознадзор. В октябре Минсельхоз предложил продлить упрощенный ввоз генно-модифицированной сои до 1 января 2022 года и подготовил соответствующий проект изменений постановления правительства.

Упрощенный доступ к импортным сое и шроту положительно скажется на ценах на мясо. Если у «неограниченного круга лиц» не будет возможности ввозить генно-модифицированную сою с 1 января 2021 года, то на российском рынке может возникнуть дефицит высокобелковых кормов, а цены на корма, молоко и мясо вырастут, считают в Минсельхозе.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.11.20

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