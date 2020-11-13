Китай заключит крупнейшее соглашение о свободной торговле с 14 странами

Китай готовится заключить самое крупное соглашение о свободной торговле в мире в ходе саммита АСЕАН. Об этом сообщает аналитическое агентство Bloomberg.
Саммит проходит с 12 по 15 ноября. Ожидается, что в подписании договора примут участие 14 стран, совокупное население которых составляет 2,2 млрд человек. Среди государств, готовых соблюдать условия соглашения – Япония, Австралия и Новая Зеландия.
В договоре прописаны несколько целей, среди них снижение торговых пошлин, укрепление цепочек поставок с использованием унифицированных правил определения страны происхождения товаров, систематизирование новых правил электронной торговли.
По мнению экспертов, соглашение между странами азиатского региона поставит в невыгодное положение ряд компаний США и транснациональные корпорации, которые не попадут под действие договора.
Пекин, Зоя Осколкова
Пекин. Другие новости 13.11.20
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