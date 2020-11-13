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Пятница, 13 ноября 2020, 14:26 мск

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В России с 1 января подорожает алкоголь

В России с 1 января вырастут минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, в том числе водку и коньяк, и игристые вина. Соответствующий приказ Минфина размещен на официальном портале правовой информации.

В частности, минимальная розничная цена на водку в стране с Нового года вырастет на 5,7% – с 230 рублей до 243 рублей за 0,5 литра. МРЦ на коньяк поднимется на 3%, с 433 рублей до 446 рублей, на шампанское – также на 3%, до 169 со 164 рублей за бутылку объемом 0,75 литра, передает «Прайм».

Новые минимальные розничные цены на эти алкогольные напитки будут действовать до 31 декабря 2026 года включительно. До этого минимальную стоимость алкоголя в рознице поднимали 1 января 2020 года.

Ранее Минфин в пояснительной записке к проекту приказа пояснил, что индексация минимальных цен на коньяк, водку и другие крепкие спиртные напитки обусловлена повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% и инфляцией.

Москва, Наталья Петрова

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