Самоизоляция в России увеличила интерес к самогоноварению

Во время пандемии россияне стали чаще варить самогон. Такой вывод сделала исследовательская компания Nielsen. Продажи специальных ингредиентов и самогонных аппаратов стали расти еще в конце апреля, пик спроса пришелся на конец июня – начало июля, в августе-сентябре продажи стабилизировались, но в октябре был зафиксирован новый всплеск, пишет РБК.

В Nielsen конкретные цифры раскрывать не стали, однако пояснили, что речь идет о продажах в крупнейших розничных сетях (без учета специализированных магазинов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Повышение спроса на самогонные аппараты отметили и в «Яндекс.Маркете». По данным сервиса, минувшей весной такими устройствами интересовались в двое чаще, чем годом ранее.

На Ozon спрос на самогонные аппараты за десять месяцев 2020 года вырос в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а спрос на дистилляторы – более чем в четыре раза. Пик продаж на Ozon, был октябре: на этот месяц пришлось 25% продаж самогонных аппаратов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 18.11.20

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