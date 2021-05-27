В России хотят запретить продажу самогонных аппаратов

В докладе о состоянии российского рынка подакцизных товаров, подготовленном в аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова, говорится о росте покупок гражданами устройств для производства самогона. Для борьбы с нелегальным алкоголем предлагается ввести запрет на открытую продажу самогонных аппаратов.

«Из 160 тысяч сельских населенных пунктов 45% не имеют магазинов с лицензиями. Жители вынуждены потреблять либо самогон, либо нелегальный алкоголь», – уточняется в материалах, которые находятся в распоряжении РИА «Новости». При этом кустарно произведенный самогон зачастую выпускается для продажи, а не использования для личных нужд.

Аппарат бизнес-омбудсмена предлагает несколько вариантов решения проблемы. Так повышения легальности алкогольного рынка хотят установить запрет на открытую продажу самогонных аппаратов.

Другая мера – фиксация ставки акциза на алкогольную продукцию на три года. «Увеличение ставки акциза стимулирует рост нелегального оборота алкоголя, ее заморозка позволит довести уровень легальности рынка до 90%", – отмечается в докладе

В прошлом году по время пандемии коронавируса в России резко вырос спрос на самогонные аппараты. Пик продаж пришелся на конец июня – начало июля. По мнению экспертов, спрос спровоцировала самоизоляция, а также временные запреты на продажу алкоголя в регионах. По экспертным оценкам рынка, в данный момент доля онлайн-торговли в структуре каналов нелегальных продаж алкоголя составляет порядка 7%.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 27.05.21

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